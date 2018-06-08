Газпром в Швейцарии обжаловал арест нидерландских активов

Российский монополист Газпром обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании по иску Национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Украины в Нидерландах.

Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК.

Вслед за швейцарским судом жалоба будет направлена и в голландский суд.

В Газпроме отметили, что не получили никаких официальных уведомлений о начале ареста активов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, что Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

Суд в Нидерландах 5 июня выдал арест на активы Газпрома для выплаты Нафтогазу Украины на $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.