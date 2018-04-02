Газпром увидел новую угрозу для России

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Газпром увидел в бурном развитии СПГ угрозу экономической безопасности страны

Газпром увидел в бурном развитии СПГ угрозу экономической безопасности страны

Российский монополист Газпром увидел риски экономической и энергетической безопасности России в развитии производства сжиженного природного газа в стране.

Об этом заявили в компании, передает Интерфакс.

В частности, Газпром отмечает, что падение средней цены реализации российского газа на внешнем рынке из-за вероятной конкуренции с трубопроводными поставками может привести к снижению доходов российского бюджета.

В компании считают, что при корректировке федеральных документов стратегического планирования необходимо отразить потенциальные риски для экономической и энергетической безопасности России, связанные с развитием в стране производства СПГ, и меры по их минимизации.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам вместе с профильными компаниями "определить угрозы энергетической безопасности РФ, связанные с развитием производства СПГ в мире, а также меры, направленные на их предотвращение, минимизацию или преодоление в условиях широкого применения механизмов экономического и политического противодействия расширению добычи и экспорта российского природного газа".

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