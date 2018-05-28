Газпром требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по Нафтогазу

В заключении эксперта-лингвиста утверждается, что в процесс принятия решения "вмешалось постороннее лицо"

Российская компания Газпром направила в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $4,7 млрд Государственному Нафтогазу Украины по транзитному контракту. Об этом сообщает Интерфакс.

Компания аргументирует свои требования тем, что в процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату штрафа, "вмешалось постороннее лицо".

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", – говорится в сообщении Газпрома.

В Газпроме отмечают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма при рассмотрении данного дела". По мнению компании, это дает основания для его полной отмены.

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Напомним, 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

20 апреля Газпром подал иск в Стокгольмский арбитраж о расторжении контрактов с Нафтогазом.