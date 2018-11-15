Газпром существенно увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

На оккупированный Донбасс уже поставлено 1,7 млрд куб. м газа

Российский монополист – компания Газпром в январе-сентябре 2018 года поставила на не подконтрольные Украине территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей 1,7 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,5 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,3 млрд куб. м).

Об этом сообщается в отчетности российской компании, передает Интерфакс-Украина.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года поставки Газпрома на НКТ составили 0,2 млрд куб. м.

Напомним, что Газпром осуществляет поставки на НКТ с февраля 2015 года через газоизмерительные станции (ГИС) Прохоровка и Платово на границе с РФ.

Следует отметить, что руководство Газпрома неоднократно заявляло, что поставки газа в ОРДЛО продолжаются на основании контракта с Нафтогазом от 2009 года.

В феврале этого года Газпром заявил, что задолженность Нафтогаза за поставляемый газ с 2013 года до первого квартала 2017 года составляет $3,3 млрд.

В свою очередь, Нафтогаз неоднократно заявлял, что будет оплачивать Газпрому лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

В Нафтогазе отмечали, что компания не принимает газ по контракту с Газпромом на ГИС Прохоровка и Платово на границе с РФ.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но "долг" записывал на Нафтогаз.

В конце февраля этого года Газпром прекратил выставлять счета Нафтогазу за поставки газа в оккупированные районы Донбасса.