Газпром сократил расходы на газопроводы в обход Украины

Российский монополист - компания Газпром пересмотрела план инвестиций в проект Северный поток-2 на 2018 год.

Об этом сообщается в материалах холдинга, передает российское информагентство ТАСС.

В прежней версии инвестпрограммы на проект строительства газопровода было запланировано выделение 114,5 млрд руб., в новой — 92,2 млрд руб.

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Также в сторону уменьшения была пересмотрена оценка инвестиций в проект Турецкий поток: с 182,4 млрд руб. до 172,4 млрд руб. Отмечается, что в 2018 году Газпром планирует инвестировать в проект газопровода Сила Сибири 219 млрд руб. (против 217,9 млрд руб. в прежней версии).

Инвестиции в комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе станции Портовая в Ленинградской области увеличены до 74 млрд руб. (с 45,5 млрд руб.), а в систему газопроводов Ухта — Торжок — 2 уменьшены: 46,2 млрд руб. против 48,1 млрд руб. в прежней версии.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году. Согласно новым планам Газпрома, обе нитки должны быть готовы к введению в эксплуатацию в конце 2019 года.