Газпром решил оспорить миллиардный штраф АМКУ в международном суде

Российский монополист компания Газпром готовит иск в международный суд по штрафу 171 млрд грн, наложенному Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Об этом сообщили в компании, передают РИА Новости.

Отмечается, что Газпром не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа.

Согласно сообщению, компания уже направила Украине уведомление о якобы нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций.

Отметим, что Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 171 млрд грн, наложенный на Газпром.

Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

12 апреля 2016 года Газпром подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз 22 февраля оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с Газпрома штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,5 млрд) за счет пени за его неоплату.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени (в размере, аналогичному штрафу) 5 октября 2016 года.

Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с Газпрома штрафа и заявило, что пени вызывают риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину. Минэнерго России призвало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с Газпрома штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило 22 февраля.

21 апреля 2017 года АМКУ сообщил, что подал заявление в Исполнительную службу для принудительного взыскания.

В мае прошлого года Газпром проиграл суд в Украине на $6,5 млрд.

В июне суд арестовал 33,3 млн грн акций Газтранзита и взыскал 80,8 млн грн дивидендов Газпрома в рамках взыскания с него 172 млрд грн штрафа АМКУ.