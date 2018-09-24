Газпром потерял лидерство в рейтинге мировых энергетических гигантов

Российский монополист - компания Газпром опустилась с первой строчки сразу на 17-ю в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts.

Об свидетельствует версия рейтинга за текущий год, передает РБК.

Лидерство вновь вернула себе американская компания ExxonMobil, которая 12 лет подряд занимала первое место в этом рейтинге. В этом году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США".

S&P Global Platts является независимой компаний, публикующей информацию и эталонные цены для рынков сырьевых товаров и энергоносителей. Агентство основанное в 1909 году, охватывает такие отрасли, как нефть и газ, энергетика, нефтепродукты, металлы, сельскохозяйственная продукция и грузоперевозки.

Platts является подразделением S&P Global со штаб-квартирой в Лондоне. Штат сотрудников превышает 1000 человек, а представительства имеются в более чем 15 офисах по всему миру. Офисы расположены в том числе и в таких мировых бизнес-центрах, как Нью-Йорк, Шанхай и Сан-Паулу, и в таких значимых для энергетики городах как Хьюстон, Сингапур и Лондон.