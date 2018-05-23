Газпром потеряет миллиарды долларов на строительстве обходных газопроводов - СМИ

Главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов Газпрома являются не его акционеры, а крупнейшие подрядчики, принадлежащие друзьям президента РФ Владимира Путина. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего российского инвестбанка Sberbank CIB.

Об этом говорится в статье во влиятельной польской газете Rzeczpospolita, передает ZN.ua.

Аналитики отмечают, что российский энергетический гигант стал частным фольварком ближайшего окружения Путина.

"Мы выяснили, что решение Газпрома становятся вполне понятными, если допустить, что концерн действует в интересах своих подрядчиков, а не ради получения коммерческой выгоды", – говорится в отчете.

Три проекта по строительству новых газопроводов: Сила Сибири, Северный поток-2 и Турецкий поток – будут стоить Газпрому $94,4 млрд. И заработают на них не акционеры энергетической компании, а фирмы-подрядчики.

В частности, это компания Стройгазмонтаж Аркадия Ротенберга и Стройтранснефтегаз, которая принадлежит Генадию Тимченку. Оба российских олигарха с 2014 года находятся под антироссийскими санкциями.