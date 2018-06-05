Газпром отреагировал на арест своих активов в Нидерландах

В Газпроме заявили, что официальные уведомления в рамках этой процедуры ни от кого не поступали

Российскому монополисту компании Газпром известно о действиях Нафтогаза Украины на территории Нидерландов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору в отношении транзитного контракта, пишет ТАСС.

При этом, официальных уведомлений компания не получала.

"Газпром сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в Газпром ни от кого не поступали. Газпром будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

Сегодня, 5 июня, суд в Нидерландах выдал арест на активы Газпрома для выплаты Нафтогазу Украины на $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.