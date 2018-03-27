Газпром отказал Нафтогазу в выполнении решений Стокгольмского арбитража

Газпром и Нафтогаз пока не смогли договориться о дальнейшей работе по контрактам

Газпром отказывается выполнять окончательные и обязательные решения Стокгольмского арбитража относительно контрактов на поставку и на транзит газа.

Об этом говорится в заявлении Нафтогаза Украины по результатам переговоров с Газпромом, прошедших на минувшей неделе.

"На этой встрече Газпром дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению арбитража по делу о поставках газа. А также (Газпром – ред.) отказался подтвердить, что выплатит $2,6 млрд согласно решению арбитража в деле по транзиту газа", - говорится в сообщении Нафтогаза от 27 марта.

Нафтогаз обращает внимание, что оба арбитражных решения являются окончательными и обязательными для Газпрома.

"Вместо этого позиция Газпрома на встрече заключалась в изменении контрактов или в расторжении контрактов с целью отмены решений арбитража", - говорится в сообщении Нафтогаза.

В НАКе считают, что обе эти позиции "прямо противоречат и не учитывают" решения Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз считает эту позицию неприемлемой и отклонил предложения Газпрома на этот счет", - отметили в НАК.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. На этой встрече, как ожидается, Газпром представит свою позицию относительно требований Нафтогаза по пересмотру тарифов и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС в период после окончания действующего контракта в 2019 году.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.