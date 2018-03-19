Газпром из-за сокращения мощностей одного из газопроводов ликвидирует 500 км труб в РФ

Российский монополист компания Газпром раскрыла масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ей не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода Турецкий поток.

Об этом сообщается в материалах концерна, передает Интерфакс.

В частности, в документе говорится, что к ликвидации подлежат 506 км линейной части Восточного маршрута (Починки-Анапа) Южного коридора и газоизмерительная станция Моршанская. Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

Кроме того, отмечается, что по итогам 2016 года Газпром в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта Южный поток признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Напомним, что в декабре СМИ сообщали, что Газпром отказался от закупки дорогих труб для Северного потока-2.