Газодобывающая компания Коломойского решила уйти из проектов в Венгрии и Словакии

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc намерена продать все свои активы в Венгрии и Словакии. После этого компания сосредоточится на проектах в Украине и России, которые она считает "более перспективными".

Об этом говорится в годовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время группа осуществляет полное отчуждение (full divestment) остающихся у нее долей в лицензиях из-за переориентации своих операций на Украину и Россию", – говорится в отчете.

Отмечается, что в начале февраля 2018 года совет директоров JKX принял решение об уходе из проектов в Словакии и Венгрии.

В частности в Словакии компании принадлежало по 25% в лицензиях на разработку четырех месторождений: Svidnik, Medzilaborce, Snina и Pakostov. Из-за протестов на местном уровне и отсутствия сотрудничества со стороны властей в Словакии планы оператора по бурению (Alpine Oil & Gas) неоднократно срывались. 16 марта 2018 года JKX официально уведомила об отказе от лицензий Svidnik, Medzilaborce и Snina в пользу других сторон в совместном предприятии. Эти активы были полностью обесценены на сумму $7,9 млн.

JKX уточняет, что в Венгрии речь идет о шести лицензиях на общую площадь 200 кв. км. Согласно документу, в минувшем году списание по венгерским активам составило $3,6 млн, и они были обесценены до нуля.

В отношении Украины компания заявила о планах активной деятельности по росту добычи, в частности, о намерении провести ремонт 12 скважин, пробурить 4 боковых ствола и одну новую скважину, а также воспользоваться полученным в прошлом году доступом к 5 государственным скважинам, расположенным на лицензионных площадях компании.

Крупнейшим акционером британской JKX Oil&Gas является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом 27,4% акций. Вторым крупнейшим акционером с 2015 года выступает российская Proxima Capital Group с пакетом 19,9%. Еще 12,9% компании владеет Neptune Invest & Finance Corp; 11,4% акций с 2016 года принадлежит Keyhall Holding, 6,6% – компании Interneft Ltd.

В Украине JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией (ПГНК).

JKX в 2017 году сократила чистый убыток на 52,3% – до $17,7 млн, а ее выручка выросла на 3,5% – до $76,4 млн. Среднесуточное производство углеводородов сократилось на 14,1% – до 8,6 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.