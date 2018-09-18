Газировка с марихуаной. Coca-Cola заинтересовалась рынком напитков со вкусом каннабиса

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В Coca-Cola утверждают, что использование каннабидиола на рынке безалкогольных напитков стремительно развивается

В Coca-Cola утверждают, что использование каннабидиола на рынке безалкогольных напитков стремительно развивается

Компания-производитель напитков Coca-Cola намерена выпустить продукцию с веществом, содержащимся в марихуане.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания уже ведет переговоры с производителем марихуаны в Канаде Aurora Cannabis Inc. Предположительно компании будут выпускать совместный продукт.

В компании признали свою заинтересованность в напитках с марихуаной, но отказались от каких-либо комментариев, отмечает агентство.

В Coca-Cola утверждают, что использование каннабидиола на рынке безалкогольных напитков стремительно развивается, но решение примкнуть к нему пока не принято.

Таким образом, компания собирается расширить линейку. Предполагается, что напиток будет позиционироваться как лечебный.

Отметим что после информации о возможности выхода Coca-Cola с каннабисом, акции производителей марихуаны начали расти.

Coca-Cola - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola. Штаб-квартира находится в столице штата Джорджия, Атланте.

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