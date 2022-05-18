Ринат пригрозил предателям. Агрохолдинг Ахметова призвал украинцев не сотрудничать с агрессорами 18 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Агрохолдинг Ахметова-Новинского HarvEast будет преследовать коллаборантов в судебном порядке (Фото:shakhtar.com)

Агрохолдинг HarvEast, большая часть земельного банка которого временно оккупирована российскими войсками, резко осудил действия граждан Украины, согласившихся сотрудничать с государством-агрессором.

«Считаем любое содействие украинцев государству-агрессору преступным и недопустимым», — сказано в заявлении компании на Facebook.

HarvEast подчеркнул, что не ведет деятельность на временно оккупированных территориях. Доступ к его активам на временно оккупированных территориях утрачен, о чем поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины. Кроме того, любое использование его активов в захваченных регионах является несанкционированным и будет законно преследоваться.

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«HarvEast намерен активно способствовать тому, чтобы после освобождения всех украинских территорий от российских захватчиков, предатели и коллаборанты, руководившие активами HarvEast во временно оккупированных регионах, были осуждены согласно действующему законодательству Украины», — подытожил агрохолдинг.

Как уточняет Интерфакс-Украина, российские войска оккупировали 70% земельного банка агрохолдинга — 90 тыс. га из 127 тыс. га, подавляющее большинство которых находится в Донецкой области. Также русские оккупанты захватили часть техники HarvEast.

Harveast Holding Limited (Никосия, Кипр) является холдинговой компанией аграрного холдинга HarvEast, который до вторжения РФ занимался выращиванием зерновых и бобовых на 127 тыс. га, молочным животноводством (три фермы, около 3 тыс. голов КРС), производством комбикормов и семенным растениеводством.

Холдинг создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ММК им. Ильича. Его акционерами являются группы СКМ и Смарт-Холдинг, конечным бенефициаром — Ринат Ахметов.

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