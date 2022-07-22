Терехов разбушевался. Мэр Харькова хочет национализировать ТЭЦ-5, обратился в СНБО 22 июля, 19:00 Игорь Терехов, городской голова Харькова (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Городской голова Харькова Игорь Терехов предложил национализировать ЧАО ТЭЦ-5, одну из крупнейших в Украине.

Соответствующее заявление Терехова опубликовано пресс-службой горсовета Харькова.

По словам Терехова, основанием для такого предложения стало то, что теплоцентраль в очередной раз не выполнила обязательств перед харьковчанами.

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«Вчера вечером (21 июля, — ред.) на ТЭЦ-5 сообщили, что сегодня (22 июля, — ред.) с 12:00 отключат в некоторых районах горячую воду, зная, что котельная на Павловом Поле выведена в ремонт», — заявил мэр. Это, в свою очередь, приведет к тому, что без горячей воды останутся около 800 домов, а ее подачу возобновят не раньше, чем через 10 дней.

«Хочу сказать руководителям ТЭЦ-5, Харьковгоргаза. Вы — два частных предприятия, которые имеют смежных собственников. Нам предстоит проходить отопительный сезон в условиях войны, поэтому мириться с приоритетами ваших коммерческих интересов я не намерен», — заявил мэр Харькова.

Он добавил, что для урегулирования ситуации публично обращается к главе Харьковской ОВА с просьбой направить письмо к СНБО «по вопросу национализации стратегически важного объекта, который находится в частных руках».

Как уточняет Интерфакс-Украина, в 2012 году Харьковскую ТЭЦ-5 у государства выкупило ООО Укристгаз (Киев), 100% собственником которого является ITONS Holding GmbH (Австрия). По данным сайта youcontrol.com.ua, конечным бенефициаром компании является Рубен Захарян (Швейцария).

Харьковская ТЭЦ-5 — одна из крупнейших в Украине, она способна нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час. ТЭЦ обеспечивает электроэнергией и теплом бытовых, промышленных и бюджетных потребителей Харькова.

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