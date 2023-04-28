Греция раскритиковала решение некоторых стран ЕС ограничить импорт зерна из Украины 28 апреля, 02:47 Греция не поддерживает решение о запрете импорта зерна из Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Министерства сельского хозяйства Греции Константинос Багинетас заявил, что не поддерживает решение некоторых стран ЕС запретить импорт зерна из Украины.

Об этом сообщает Euractiv.



"Греция разделяет непропорциональное бремя соседних государств-членов в Украине и понимает реакцию ... их фермеров. Но односторонние национальные мероприятия не являются жизнеспособным решением, и их следует избегать", - заявил Багинетас.



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Он отметил, что коридоры для экспорта украинского зерна "особенно важны в нынешних обстоятельствах".

"Текущие предложения Еврокомиссии по немедленному облегчению для соседних государств-членов являются шагом в правильном направлении", - заявил Багинетас.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.

18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.

19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.

Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.