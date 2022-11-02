В Украине ввели графики отключения света для Киева и еще семи областей 2 ноября, 08:12 Графики почасового отключения света будут действовать в Киеве и семи областях Украины (Фото:Fré Sonneveld \ Unsplash)

В НЭК Укрэнерго предупредили о почасовых отключениях света 2 ноября. Электроснабжение будут отключать в Киеве и еще семи областях.

В Укрэнерго заявили, что 2 ноября в ряде областей Украины будут действовать графики почасового отключения света. Об этом говорится в сообщении НЭК.

Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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В НЭК напомнили, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию.

«Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее», — добавили в Укрэнерго.

Графики были введены с 6 часов утра, их можно найти на сайтах облэнегро.

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