АО Винницаоблэнерго сообщает, что с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года на территории области будут действовать новые графики почасового отключения электроэнергии (ГПВ), которые могут быть задействованы с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Винницаоблэнерго, графики не означают автоматического или ежедневного применения отключений.

«Они вводятся только в случае распоряжений от НЭК Укрэнерго — NPC Ukrenergo, а также в исключительных ситуациях — например, в случае массированных поражений энергосистемы дронами или ракетными ударами», — отметили в компании.

«Другими словами, графики — это предохранительный механизм, позволяющий поддержать стабильность энергоснабжения и избежать масштабных аварийных отключений. Если же энергосистема работает в штатном режиме, электроснабжение осуществляется без ограничений. Каждый потребитель может заранее ознакомиться со своей очередью в графиках на официальном сайте Общества. Это поможет быть готовым к возможным временным перерывам в подаче света в случае критической необходимости.

АО Винницаоблэнерго призывает относиться к этому с пониманием: готовность к любым сценариям — залог энергетической безопасности региона и страны в целом", — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 октября 2025 года в Одессе в результате ночного обстрела РФ почти 47 тысяч потребителей остались без света.

На Черниговщине вводят график отключений электроэнергии из-за российского обстрела.