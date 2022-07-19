По законам военного положения. Имущество крупнейшего машиностроительного предприятия Украины перейдет в государственную собственность 19 июля, 17:40 Металлургическое оборудование в цехе НКМЗ (Фото:НКМЗ)

Верховная рада Украины приняла решение передать имущество Новокраматорского машиностроительного завода в государственную собственность. Сроки и условия перехода не раскрываются.

Сегодня Верховная рада Украины 316 голосами приняла постановление № 7566 О некоторых вопросах принудительного отчуждения имущества в условиях правового режима военного положения. Автор постановления — народный депутат Владимир Арьев.

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«Рекомендовать уполномоченному в соответствии с частью второй статьи 4 Закона Украины „О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения“ субъекту безотлагательно принять в установленном порядке меры правового режима военного положения по принудительному отчуждению имущества ЧАО Новокраматорский машиностроительный завод», — говорится в постановлении.

Проект документа был передан в ВРУ вчера, 18 июля. Сегодня его рассматривал Комитет по экономическому развитию. «Поскольку Комитетом не достигнуто согласия по поводу указанного Постановления, рекомендовать Верховной Раде Украины определиться путем голосования», — говорится в заключении за подписью Дмитрия Наталухи, председателя комитета.

В пояснительной записке к проекту Постановления говорится об угрозе потери производственных мощностей ЧАО НКМЗ в связи с возможным захватом его российским агрессором. «Оборудование НКМЗ может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения, в частности, для скорейшего закрытия насущной потребности в артиллерийских стволах 122 мм», — написал Арьев.

В этой связи очень важно не допустить захват оборудования врагом, сохранить и использовать его во благо Украины, акцентирует нардеп — автор постановления.

В соответствии со частью 2 статьей 4 Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения», органом, принимающим решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного состояния, является Военное командование. «В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества производится по решению военного командования без согласования с органами [местной власти], — говорится в законе.

Какое именно имущество может перейти в государственную собственность — в документе не уточняется. Однако в Пояснительной записке указано, что «реализация этого Постановления Верховной Рады Украины повлияет на показы бюджета (расходы бюджета)».

27 февраля 2022 г. на НКМЗ состоялось экстренное заседание с участием Президента компании и других руководителей. Руководством было принято решение о временном прекращении работы и консервации предприятия. «Консервация всех производственных мощностей и помещений кроме металлургических состоится с 28.02.2022 года. Консервация металлургических цехов состоится по завершении непрерывных металлургических циклов», — говорится в сообщении НКМЗ.

НКМЗ — крупнейший в Украине машиностроительный комплекс, расположенный в городе Краматорск Донецкой области. Главными акционерами предприятия являются Галина Савенко и Елена Яковлева. Это дочери Георгия Скударя, президента НКМЗ. Каждой из них принадлежит чуть более 33% акций завода.



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