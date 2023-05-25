Где делись девять миллиардов. Госкомпании получали средства от Минобороны и не выполняли контракты — расследование УП

25 мая, 20:43
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Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото:Heiko Becker / Reuters)

Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото:Heiko Becker / Reuters)

Украинские государственные компании, которые занимаются международными закупками оружия, получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили поставки.

Весной-летом 2022-го Минобороны заключило контракты с несколькими государственными импортерами оружия: компаниями Спецтехноэкспорт, Укрспецэкспорт, Прогресс и Агентство оборонных закупок. Об этом говорится в расследовании Спецмародеры, опубликованном Украинской правдой.

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Как выяснили журналисты, Министерство обороны провело стопроцентные предоплаты, однако компании не выполнили заказ. По крайней мере по части контрактов полученные деньги вывели за границу, перечислив иностранным фирмам.

С начала 2023 года Министерство обороны начало подавать судебные иски против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая в судебном реестре нашлось не менее 30 таких исков.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, составляет 8,9 млрд грн.

В эту сумму входят как полученные поставщиками предоплаты, так и штрафы и пени за просроченное выполнение контрактов. Но, по данным издания, поданные иски покрывают только часть просроченных сделок.

«Лишь по двум делам суд успел вынести решение, обязав вернуть государству средства. С Укрспецэкспортом — на 293,4 млн грн, и со Спецтехноэкспортом — на 121,97 млн грн», — пишет УП.

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При этом немало исков суд сначала возвращал из-за ошибок в оформлении, а пока МОУ исправляло эти ошибки, компании успевали вернуть средства. И тогда дело в суде просто закрывали. Однако такие мировые соглашения произошли только четыре раза, а наибольшая сумма по ним — 1,7 млн грн.

«Большинство исков Минобороны до сих пор остаются на рассмотрении», — констатировали журналисты-расследователи.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Коррупция Минобороны Украины ОПК ВПК Украинская правда Укрспецэкспорт Война России против Украины

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