Украинская экономика, будучи главной опорой финансирования Вооруженных Сил, полагается на ключевые отрасли. Горно-металлургический комплекс (ГМК) является прочной основой этой экономики, обеспечивая 7% ВВП страны. Однако, несмотря на свою стратегическую важность, сегодня отрасль столкнулась с критической угрозой, ставящей под сомнение ее жизнеспособность: неконкурентные цены на энергоносители.

Действуя в системе глобальных рынков и двигаясь по пути европейской интеграции, Украина сталкивается с аналогичными вызовами, как и европейские компании, — высокими ценами на энергоносители и жесткой конкуренцией со стороны Китая и Турции. Однако ситуация в Украине значительно ухудшается войной, которая длится уже четвертый год. Энергетическая инфраструктура часто повреждена, и предприятия научились работать в условиях перебоев с электроэнергией, отключений и нехватки персонала. В этом чрезвычайно сложном контексте отрасль вынуждена сохранять свою конкурентоспособность.

Высокие затраты на энергоносители представляют серьезную угрозу для промышленности, которая уже находится в затруднительном положении.

В частности, в этом году сталелитейная и горнодобывающая промышленность пострадали от чрезмерно высоких цен на электроэнергию, которые в первой половине года были самыми высокими в Европе. Для такого энергоемкого производства, как «АрселорМиттал Кривой Рог», это обернулось дополнительными затратами в более чем 200 миллионов долларов США в год, при том, что предприятие остается убыточным с начала полномасштабной войны.

Отдельная тема — природный газ. С приближением зимнего сезона отечественная промышленность столкнулась с новым финансовым ударом — резким ростом цен на природный газ в третьем квартале 2025 года. Цены на газ в Украине были значительно выше, чем на европейском хабе TTF.

Резкий рост цен был вызван спросом промышленных потребителей. Его, в свою очередь, вызвало обязательство о возложении специальных обязанностей (ПСО) на основных газовых поставщиков («Укрнафта», «Укргаздобыча»), которые должны были быть гарантированными поставщиками и заполнять подземные хранилища Украины до зимы. Несомненно, это весомая причина для обеспечения выживания страны зимой. Однако это создало дефицит, заставив местные компании покупать импортный газ у трейдеров по цене TTF плюс наценка и транспортные расходы.

Бизнес ожидал, что в сентябре Кабмин отменит ПСО, позволив местным производителям поставлять газ на внутренний рынок, что увеличило бы предложение и снизило цены. Вместо этого, 10 октября Кабинет министров продлил действие ПСО до марта следующего года. Это решение снова создало дефицит внутреннего газа.

Мы ожидаем значительного роста цен на природный газ для промышленности, поскольку трейдеры снова продают по цене TTF плюс их премия. «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупным потребителем природного газа, и закупка с премией к европейской цене еще больше снижает нашу конкурентоспособность на внутреннем и экспортном рынках. Рост цен на газ уже привел к увеличению дополнительных расходов более 100 млн гривен ежемесячно.

Поскольку предприятие является убыточным, такое увеличение потерь может привести к уровню, когда придется закрыть все основные производственные мощности, требующие газа, а именно чугунное, стальное и прокатное производства. Это будет означать уменьшение налоговых поступлений для Украины и большие убытки для нас, создавая «заколдованный круг».

Несмотря на полное понимание необходимости заполнения хранилищ для обеспечения жизни страны и борьбы с зимой, решение о продлении ПСО не является понятным. Украинские хранилища уже заполнены на 13,2 млрд кубических метров, чего, по мнению экспертов, достаточно, чтобы пережить зимние месяцы. Также на рынке не наблюдается перегрева или дефицита, но искусственный дефицит создается. Этот искусственный дефицит газа приводит к большим убыткам всех производителей, в частности национальных производителей стали и горнодобывающей промышленности. Ни одна производственная отрасль украинской экономики не является жизнеспособной с такой высокой стоимостью электроэнергии, а теперь и газа.

Подытоживая, хочу отметить, что украинский ГМК не может быть конкурентоспособным при текущих ценах на энергоносители, которые значительно превышают европейские показатели и давят на убыточный из-за войны сектор. Решение Кабмина о неожиданном продлении ПСО до марта 2026 года создает искусственный дефицит газа на внутреннем рынке, заставляя промышленность покупать дорогой импортный газ.

В свою очередь, рост расходов и убытков грозит остановкой основных производств, что будет иметь разрушительные последствия для налоговых поступлений и, как следствие, для экономической основы финансирования ВСУ. В связи с этим, критически необходимым является пересмотр решения о продлении ПСО, предоставление отечественным производителям возможности поставлять газ на внутренний рынок и создание действительно либеральных условий на рынке газа.

Можно понять стремление правительства поддержать население, но если потерять промышленность, то такая политика может оказаться только шагом к коллапсу национальной экономики и население уж точно от этого не выиграет.