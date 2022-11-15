«Историческая победа». Google заплатит более $390 млн из-за претензий относительно отслеживания местонахождения пользователей 15 ноября, 15:15 Google заплатит $391,5 млн, чтобы урегулировать претензии 40 штатов США (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Техногигант Google выплатит $391,5 млн, чтобы урегулировать претензии 40 штатов США, связанные с отслеживанием местонахождения пользователей.

Как сообщает Associated Press, расследование спровоцировала публикация издания 2018 года. Тогда журналисты обнаружили, что Google продолжал отслеживать данные о местонахождении людей даже после того, как они отключили эту функцию.

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Американские генпрокуроры заявили, что это — самое межштатное соглашение в истории США по конфиденциальности и историческая победа.

Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг призвал пользователей «провести личную инвентаризацию своих онлайн-настроек и при необходимости отключить их».

Google заявил, что решил проблемы с отслеживанием местонахождения несколько лет назад.