Google построит крупнейший ИИ-хаб за пределами США

Американская Google , входящая в Alphabet Inc., вложит $15 млрд в строительство дата-центров на юге Индии.

Об этом заявил глава Google Cloud Томас Куриан, сообщает Интерфакс-Украина.

Строительство планируется на ближайшие пять лет. В результате будет сформирован крупнейший ИИ-хаб Google за пределами США. Его общая потребляемая мощность составит 1 ГВт.

Министр развития человеческих ресурсов индийского штата Андхра-Прадеш Нара Локеш сказал, что сделке предшествовал год активных дискуссий.

Индийская Economic Times ранее сообщала, что инвестиции будет осуществлять подразделение Google в Индии Raiden Infotech, которое планирует построить три кампуса в расположенном в указанном штате городе Вишакхапатнам.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и предложило ряд жестких мер, включая продажу браузера Chrome. Google, в свою очередь, считает эти меры чрезмерными и предлагает более мягкий вариант решения проблемы.

В декабре 2024 года в рамках продолжающегося антимонопольного расследования компания Google предложила новые условия для своих соглашений о разделе доходов с партнерами.

Суд разрешил Google оставить Chrome и Android, но ограничил эксклюзивные соглашения.

4 сентября 2025 года стало известно о том, что французский регулятор CNIL оштрафовал компании Google (входит в Alphabet Inc.) и Shein (онлайн-ритейлер одежды) в общей сумме на рекордные 475 млн евро за нарушение прав пользователей в сфере защиты их персональных данных. Google был оштрафован на 325 млн евро, а Shein — на 150 млн евро.

8 сентября 2025 года стало известно о том, что Еврокомиссия оштрафовала Google почти на три миллиарда евро.