Google поддерживает украинский бизнес и предоставляет бесплатный доступ к профессиональным сертификатам. 12 декабря, 10:09 Партнерский проект Google

Google предоставляет бесплатный доступ к профессиональным сертификатам для 1000 малых и средних предприятий для расширения возможностей их бизнеса, а также создания новых возможностей для их работников.

Google вместе с обучающей платформой Coursera в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и Союзом украинских предпринимателей предоставляет возможность для 1000 компаний малого и среднего бизнеса получить бесплатный доступ к Программе профессиональной сертификации от Google для их сотрудников. Благодаря гибким обучающим онлайн-программам, которые можно проходить в удобном индивидуальном темпе, работники могут получить полезные практические навыки и знания.

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Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.

Профессиональные сертификаты от Google созданы для приобретения практических навыков, чтобы работать в быстро развивающихся отраслях. Программа не требует предварительного опыта и позволяет участникам учиться в собственном темпе онлайн в удобное время. Сертификат можно получить через 2−6 месяцев. После завершения программы участники могут добавить свой сертификат в резюме и профиль LinkedIn. Обучение доступно онлайн на платформе Coursera и включает такие направления, как Цифровой маркетинг и электронная коммерция и ИТ-поддержка — на украинском языке, а также Аналитика данных, Управление проектами и UX-дизайн, доступные на английском языке. Больше о программе здесь.

В то время, когда Украина преодолевает самый большой вызов в новейшей истории, технологии должны быть полезны всем, независимо от их местонахождения, возраста или уровня образования. Благодаря профессиональным сертификатам и поддержке партнеров Google хочет помочь украинским бизнесам развиваться и находить для себя новые возможности в будущем.