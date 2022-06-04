«Огнеупорные». GoodWine выставил на продажу вино и посуду из сожженного склада — их покупают 4 июня, 15:00 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Склад GoodWine под Киевом уничтожен российской ракетой (Фото:GoodWine)

Российская ракета почти полностью уничтожила крупный логистический комплекс под Киевом. Однако часть люксовой продукции удалось спасти. Вино и посуда «с историей» пользуются спросом.



«Выжившие» вина — так промаркированы бутылки, которые уцелели после попадания российской ракеты в склад компании Бюро Вин, развивающей магазины GoodWine.

Склад компании в селе Стоянка в Киевской области имел территорию 10 тыс. кв. м, там хранилось 1,6 млн бутылок вина, среди них — 15 тыс. коллекционных. Состав, а заодно и товара на 15 млн евро в начале марта разрушила российская ракета во время очередного обстрела Украины.

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Приблизительно 1−2% бутылок оказались «огнеупорными» и остались практически невредимыми, рассказали НВ в компании. «Мы до сих пор отмываем их», — рассказывает Дмитрий Крымский, совладелец GoodWine. Мол, жаль было оставлять такую «находку», поэтому что смогли, то забрали из разрушенного склада, почистили, обработали озоном, чтобы убрать неприятный запах с поверхности. «Даже сдавали на лабораторные анализы — оно абсолютно пригодно для употребления», — рассказывает Крымский.

Вино с такой особенной историей передали в магазин GoodWine в центре столицы. Среди прочих особенно устойчивыми оказались итальянское Palazzo della Torre или французское Luberon La Ciboise Blanc или испанское Cerro Anon Gran Reserva. За каждое Крымский надеется выручить несколько сотен гривен.

Кроме нескольких десятков тысяч бутылок отборного алкоголя, под ударом вражеской ракеты выстояли тарелочки и чашечки премиального фарфора бренда Wedgwood. Стоимость чашки с блюдцем этого производителя в мирное время достигала более 2−2,5 тыс. гривен.

«Для нас было большой неожиданностью, что этот хрупкий британский фарфор уцелел», — вспоминает разборку завалов на уничтоженном складе Надежда Савенкова, руководительница отдела импорта в GoodWine.

Обгоревшую посуду продавать поначалу не планировали.

«Просто забрали ее, привезли на Мечникова [адрес одного из магазинов] и начали отмывать. Шла какая-то девушка, увидела, как мы отмываем эти тарелки, чашечки, и говорит: я хочу приобрести, — рассказывает Савенкова. — Мы подумали: а почему бы и нет? Это посуда с историей, она пережила ракету».

Так все уцелевшее отмыли и выставили на полку — со скидкой 20%. Уже разобрали 140−150 единиц такой посуды на 150 тыс. гривен. Это около двух третей всей уцелевшей партии, подсчитали в компании.

«То, что на фарфоре — это не грязь. Это ожоги. Это раны. Это шрамы. Нельзя ни отмыть, ни сделать вид, что их нет. Мы все немного тот Wedgwood — измененные этой войной, но от того не менее ценные», — написала на своей странице в Facebook Наталья Емченко, директорка по коммуникациям холдинга SCM, получив обожженный войной фарфор в подарок.

Очевидно, хрупкий фарфор, уцелевший после удара вражеской ракеты, имеет определенное значение, и люди покупают, хотят иметь какие-то воспоминания об этих событиях, делится Савенкова. Она говорит: спасти удалось считанные проценты от той посуды, которая хранилась на складе.

В отличие от кофе — небольшая часть склада оказалась не до конца разрушена, именно там хранился кофе для кофейни Yellow Place при магазине GoodWine. Более 4,5 тонн арабики даже не «поджарились», шутит Савенкова.

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