Укрнафта без Коломойского. Сергей Корецкий возглавил главную топливную компанию Украины. Какой бизнес он строит — интервью 4 февраля, 12:42 Эксклюзив NV Сергей Корецкий, СЕО Укрнафта и УкрТатнафта (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Государство взяло под контроль Укрнафту и Укртатнафту. Оказалось, что у большого бизнеса совсем небольшие остатки на счетах. Как конкурировать с OKKO и БРСМ, чем будут торговать государственные АЗС и где взять деньги — в интервью NV Бизнес

Сергей Корецкий — один из самых опытных менеджеров на топливном рынке. Десять лет он возглавлял сеть WOG и после небольшого перерыва на кофе — развития кофеен Idealist — вернулся в строй. С ноября Корецкий возглавляет сразу две крупнейшие нефтяные компании Украины — Укрнафту и разбитый россиянами Кременчугский НПЗ. Обе — после решения Ставки главнокомандующего перешли к Минобороны от Нафтогаза и компаний, которые принято ассоциировать с Игорем Коломойским.

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В большом интервью NV Корецкий рассказывает, с кем из власти он координирует свои действия, где баланс между ростом нефтяной добычи и прибыльностью, нужны ли ему АЗС, принадлежщие сетям AMIC и Tatneft, и почему кофе — это страсть, а не просто бизнес.

О Минобороны, Офисе президента и военных решениях



— Как проходил поиск CEO для Укрнафты? Кто и когда вас пригласил, это был министр Алексей Резников?

