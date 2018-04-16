Goldman Sachs назвал крупнейшие западные компании, которые зависят от России

Инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs составил список анализируемых американских и европейских компаний, у которых от 5% и более выручки приходится на Россию.

Об этом банк сообщил в своем обзоре, передает агентство Интерфакс-Украина.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, хотя сделанные оценки не являются утверждением, что ниже приведенные компании – потенциальные кандидаты на контрсанкции со стороны РФ, инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России.

Американские и европейские компании с 5% и более выручки в России:

Компания Сектор Страна резидентства Доля выручки в РФ Nokian Renkaat Авто Финляндия 21% Raiffeisen Bank International Банки Австрия 20% OTP Bank Plc Банки Венгрия 16% Coca-Cola HBC AG Потребсектор Швейцария 16% Carlsberg Потребсектор Дания 13% Mondi Group Сталь/Целлюлозно-бумажная промышленность Великобритании 10% Recordati Фарма Италия 10% BP Plc Нефть Великобритании 10% Volvo Авто Швеция 8% Colfax Corp. Многопрофильный США 8% Outotec Машиностроение Финляндия 7% Danone Потребсектор Франция 7% Philip Morris International Inc. Напитки и табак США 7% British American Tobacco Потребсектор Великобритании 6% Schlumberger Ltd. Нефтесервис Нидерланды 6% Remy Cointreau Потребсектор Франция 5% Ingenico SA Технологии Франция 5% Nokia Технологии Финляндия 5% SES SA Телекомы Люксембург 5% Eutelsat Communications Телекомы Франция 5%

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

При этом, в России заявили, что готовят в ответ контрсанкции.

Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.