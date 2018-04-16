Goldman Sachs назвал крупнейшие западные компании, которые зависят от России

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs составил список анализируемых американских и европейских компаний, у которых от 5% и более выручки приходится на Россию.
Об этом банк сообщил в своем обзоре, передает агентство Интерфакс-Украина.
Как отмечают аналитики Goldman Sachs, хотя сделанные оценки не являются утверждением, что ниже приведенные компании – потенциальные кандидаты на контрсанкции со стороны РФ, инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России.
Американские и европейские компании с 5% и более выручки в России:
|
Компания
|
Сектор
|
Страна резидентства
|
Доля выручки в РФ
|
Nokian Renkaat
|
Авто
|
Финляндия
|
21%
|
Raiffeisen Bank International
|
Банки
|
Австрия
|
20%
|
OTP Bank Plc
|
Банки
|
Венгрия
|
16%
|
Coca-Cola HBC AG
|
Потребсектор
|
Швейцария
|
16%
|
Carlsberg
|
Потребсектор
|
Дания
|
13%
|
Mondi Group
|
Сталь/Целлюлозно-бумажная промышленность
|
Великобритании
|
10%
|
Recordati
|
Фарма
|
Италия
|
10%
|
BP Plc
|
Нефть
|
Великобритании
|
10%
|
Volvo
|
Авто
|
Швеция
|
8%
|
Colfax Corp.
|
Многопрофильный
|
США
|
8%
|
Outotec
|
Машиностроение
|
Финляндия
|
7%
|
Danone
|
Потребсектор
|
Франция
|
7%
|
Philip Morris International Inc.
|
Напитки и табак
|
США
|
7%
|
British American Tobacco
|
Потребсектор
|
Великобритании
|
6%
|
Schlumberger Ltd.
|
Нефтесервис
|
Нидерланды
|
6%
|
Remy Cointreau
|
Потребсектор
|
Франция
|
5%
|
Ingenico SA
|
Технологии
|
Франция
|
5%
|
Nokia
|
Технологии
|
Финляндия
|
5%
|
SES SA
|
Телекомы
|
Люксембург
|
5%
|
Eutelsat Communications
|
Телекомы
|
Франция
|
5%
Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.
Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.
При этом, в России заявили, что готовят в ответ контрсанкции.
Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.
Комментарии
Правила комментирования