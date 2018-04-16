Goldman Sachs назвал крупнейшие западные компании, которые зависят от России

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Инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России

Инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs составил список анализируемых американских и европейских компаний, у которых от 5% и более выручки приходится на Россию.

Об этом банк сообщил в своем обзоре, передает агентство Интерфакс-Украина.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, хотя сделанные оценки не являются утверждением, что ниже приведенные компании – потенциальные кандидаты на контрсанкции со стороны РФ, инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России.

Американские и европейские компании с 5% и более выручки в России:

Компания

Сектор

Страна резидентства

Доля выручки в РФ

Nokian Renkaat

Авто

Финляндия

21%

Raiffeisen Bank International

Банки

Австрия

20%

OTP Bank Plc

Банки

Венгрия

16%

Coca-Cola HBC AG

Потребсектор

Швейцария

16%

Carlsberg

Потребсектор

Дания

13%

Mondi Group

Сталь/Целлюлозно-бумажная промышленность

Великобритании

10%

Recordati

Фарма

Италия

10%

BP Plc

Нефть

Великобритании

10%

Volvo

Авто

Швеция

8%

Colfax Corp.

Многопрофильный

США

8%

Outotec

Машиностроение

Финляндия

7%

Danone

Потребсектор

Франция

7%

Philip Morris International Inc.

Напитки и табак

США

7%

British American Tobacco

Потребсектор

Великобритании

6%

Schlumberger Ltd.

Нефтесервис

Нидерланды

6%

Remy Cointreau

Потребсектор

Франция

5%

Ingenico SA

Технологии

Франция

5%

Nokia

Технологии

Финляндия

5%

SES SA

Телекомы

Люксембург

5%

Eutelsat Communications

Телекомы

Франция

5%

 

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов. 

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

При этом, в России заявили, что готовят в ответ контрсанкции.

Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.

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