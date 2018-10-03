Goldman Sachs и Dragon Capital совместно купили бизнес-центр в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение американской The Goldman Sachs Group и украинской инвесткомпании Dragon Capital Investments Limited на приобретение опосредованного совместного контроля над столичным офисным центром Горизонт Парк общей площадью 68,8 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в АМКУ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Комитет, в частности, предоставил разрешение Dragon Capital на опосредованное приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса, расположенных по ул. Амосова, 12 и ул. Гринченко, 4.

"Указанная концентрация происходит вместе с концентрацией в виде опосредованного – через дочернее предприятие Горизонт Парк (Киев) приобретение компанией The Goldman Sachs Group, Inc. активов в виде единого имущественного комплекса… принадлежащих акционерному обществу Укрсоцбанк", – говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 3 октября 2018 года собственником 100% уставного капитала Горизонт Парка указана компания Меладор Инвестментс Лимитед. Конечным бенефициаром выступает Томаш Фиала – владелец Dragon Capital.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторами фонда выступают Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC.

В течение последних двух лет компания существенно нарастила портфель коммерческой недвижимости в Украине, в частности, – ТРЦ Victoria Gardens во Львове (48,2 тыс. кв. м), ТЦ Пирамида в Киеве, логистический комплекс класса А East Gate Logistic в Борисполе, логистический комплекс класса А West Gate Logistic в Стоянке, складской комплекс в Буче, бизнес-центры Прайм и Евразия в Киеве, бизнес-центр Eco Tower в Запорожье и торгово-офисный комплекс Sky Park в Виннице.