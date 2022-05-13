Кормушка Медведчука. Кабмин передал 172 заправки Glusco в управление Нафтогазу 13 мая, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Формальным владельцем сети АЗС Glusco в конце 2021 года стал греческий бизнесмен (Фото:ГФС)

Кабинет министров передает 172 АЗС компании Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в управление компании НАК Нафтогаз Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК Нафтогаз», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 13 мая.

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По словам премьера, это решение поможет в преодолении дефицита топлива.

«У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев», — подытожил он.

Как сообщалось, у компании Glusco Energy в декабре сменился владелец. Новым собственником стал Димитриос Анифантакис из Греции.

«Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается», — рассказали в Glusco.

В середине марта 2021 года СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива.

СМИ связывали сеть с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

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