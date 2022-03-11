Весь доход пойдет ВСУ. Glovo возобновила доставку в Киеве 11 марта, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Glovo возобновляет работу в Киеве (Фото:Пресс-служба Glovo)

Сервис Glovo возобновил работу в 20 городах Украины, в том числе — в Киеве.

Компания Glovo объявила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине для предоставления услуг первой необходимости в двадцати городах страны, включая Киев.

Сервис доставки доступен в ограниченном режиме (с 10:00 до 18:00) в городах западной и частично центральной Украины, а также в ряде районов Киева.

Клиентам доступны категории Аптеки, Еда, Супермаркеты.

«Стоимость доставки останется неизменной. Весь доход будет передан в пользу ВСУ», — заявили в компании.

При объявлении воздушной тревоги или возникновении других опасных условий приложение автоматически прекращает работу — все заказы отменяются, а деньги возвращаются пользователям.

«Просим быть внимательным и не открывать дверь, если возникает подозрение, что это не курьер Glovo. Спрашивайте номер заказа, потому что все наши курьеры знают номер своего текущего заказа», — предупредили в компании.

«Учитывая нынешние обстоятельства, формирование дохода активных курьеров адаптировано таким образом, чтобы они могли обеспечить себя и свои семьи. Все подключенные к платформе курьеры имеют локальное и международное страхование и в случае несчастного случая могут получить компенсацию медицинских расходов», — добавили в Glovo.

Также компания активировала в приложении отдельный баббл Помоги Украине, который в несколько кликов позволяет сделать пожертвование в Благотворительный Фонд Повернись живим и/или Общество Красного Креста Украины. Аналогичный баббл добавили также и на других рынках присутствия Glovo: в Румынии, Молдове, Болгарии, Хорватии, Черногории, Польше, Грузии, Италии — на очереди и другие страны.

«В рамках нашей глобальной инициативы Glovo Access мы выделили стартовый фонд в размере 500 тыс. евро для поддержки гуманитарных усилий общественных организаций, курьеров и партнеров в Украине и помощи беженцам в соседних странах. Это начало нашей инициативы по созданию фонда восстановления», — заявил Саша Мишо, соучредитель компании Glovo.

В Украине сервис Glovo приступил к работе в октябре 2018 года и до войны был представлен в 38 городах. Посмотреть актуальную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке.

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