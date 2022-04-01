В Киеве, Днепре и Одессе. Glovo и Mastercard запускают бесплатную доставку 1 апреля, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Glovо запускает бесплатную доставку в трех городах Украины (Фото:Пресс-центр Glovo)

Сервис доставки Glovo вместе с компанией Mastercard объявили о совместной инициативе — в течение апреля доставка всех заказов для пользователей сервиса в Киеве, Днепре и Одессе будет бесплатной.

С 1 по 30 апреля сервис Glovo при поддержке своего партнера Mastercard отменяет плату за доставку для всех заказов в Киеве, Днепре и Одессе. Пользователи могут сделать неограниченное количество заказов в приложении Glovo в этот период — и каждый раз получат бесплатную доставку.

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Mastercard будет покрывать стоимость доставки всех заказов в приложении в трех городах. Также компании вместе организуют предоставление гуманитарной помощи в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове: две тысячи продуктовых наборов будут сформированы и доставлены из магазинов Glovo Express, а расходы по гуманитарной помощи также покроет Mastercard.

Glovo с 26 февраля активно работает над возобновлением операций и предоставления гуманитарной поддержки населению городов, где это возможно. На сегодня сервис доставки доступен в 23 городах и работает в соответствии с условиями комендантского часа и по специальным протоколам безопасности. Заказы доставляют более 2900 курьеров.

«По состоянию на 31 марта в приложении Glovo представлено 40% заведений, по сравнению с довоенным временем. В Киеве, Днепре и Одессе Glovo возобновил сотрудничество с более чем 300 партнерами и снова доставляет из Chin Chin, Пузата Хата, Хачапури и вино, Pesto, Mamamia, а также из сетей супермаркетов АТБ, Таврия В, Winetime и других», — сказано в сообщении сервиса.

Ранее сообщалось, что Glovo возобновил доставку в Киеве.

Также сообщалось, что Glovo запустил новые услуги, доступные на всей территории Украины.

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