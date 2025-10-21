Стал главным покупателем нефти РФ. Самый богатый бизнесмен Азии ищет замену российским поставкам под давлением Запада

Индийский холдинг Reliance Industries самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани на прошлой неделе закупил нефть с Ближнего Востока и, возможно, разместит еще больше заказов.

Это свидетельствует о том, что давление Запада на российские поставки может начать влиять на ее схемы закупок.

Об этом пишет Bloomberg.

Эта частная нефтяная компания приобрела по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей, включая иракскую нефть Basrah Medium, а также Al-Shaheen и Qatar Land, сообщили трейдеры, знакомые с этим вопросом. Хотя Reliance обычно закупает нефть из этого региона, в последнее время объем закупок был больше, чем обычно, отметили трейдеры.

Реклама

«В дополнение к активным спотовым покупкам, Reliance также запрашивала у большого количества потенциальных контрагентов о наличии нефти из этого региона, которая по качеству похожа на российскую, сообщили трейдеры», — говорится в публикации, — «Компания обычно была крупнейшим отдельным покупателем московской нефти в Индии, полагаясь на эти поставки как на основной источник для своей деятельности».

США давят на Индию, чтобы она ограничила импорт российской нефти в рамках усилий, направленных на прекращение войны в Украине.

В начале этого месяца президент Дональд Трамп заявил, что южноазиатская страна согласилась прекратить все закупки московской нефти, хотя Нью-Дели не подтвердил его заявления. При этом местные нефтеперерабатывающие заводы в целом заявили, что сократят, но не прекратят закупки у производителя ОПЕК+.

«Кроме шагов США, 21 января вступит в силу запрет Европейского Союза на импорт топлива, произведенного из российской нефти, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов Reliance в ЕС», — пишет Bloomberg — «В официальных рекомендациях Индия названа страной, с которой контрагенты должны принимать дополнительные меры предосторожности».

Как сообщалось, Reliance Industries Мукеша Амбани с начала вторжения РФ в Украину приобрел у России нефти на $33 млрд.

По оценке Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), это около 8% совокупного нефтяного экспорта России за соответствующий период, который составлял около $410 млрд.

Reliance, которая имеет один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих комплексов, стала главным покупателем российской нефти после того, как эмбарго и санкции западных стран заставили Россию переориентировать свои поставки на Азию и продавать нефть со скидкой.

По данным Kpler, за период до августа 2025 года Reliance приобрела в России около половины своих импортных объемов.

Состояние Мукеша Амбани оценивается в около $100 млрд, в индексе миллиардеров Bloomberg он занимает 18-е место.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

При этом некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти, ожидая постепенного уменьшения объемов, поскольку США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, чтобы помочь закончить войну в Украине.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.