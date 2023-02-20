Алексей Чернышев занял должность председателя правления НАК « Нафтогаз України» 4 ноября 2022 года. Это было начало тяжелейшего за всю историю Украины отопительного сезона. А из-за постоянных обстрелов энергоинфраструктуры Украина нуждалась в дополнительных объемах газа.

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О задачах в должности, перспективах собственной газодобычи, а еще — об активах Медведчука и Фирташа, которые правительство передало Нафтогазу, Алексей Чернышев рассказал в интервью NV.

Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз України" / Фото: НАК "Нафтогаз України"

Газа не хватало из-за обстрелов энергетической инфраструктуры

— Алексей, прошло 100 дней, как вы возглавили Нафтогаз. Какие ваши впечатления?

— Уже 100 дней (смеется — ред.)? Я и не заметил, как прошло время. На самом деле, управлять крупнейшей компанией, отвечающей за поставки тепла и газа в дома украинцев, — это огромная ответственность. И для меня это личный вызов.

— Какие первые задачи на новом месте нужно было срочно решать?

— К моменту моего назначения мы находились в ситуации, когда стране не хватало газа для прохождения отопительного сезона. Напомню, что после 10 октября россияне разрушили значительную часть энергетической инфраструктуры и люди часами сидели без света. Кроме того, ранее мы лишились доступа к Запорожской АЭС, были повреждения других генерирующих объектов. Так что дополнительные объемы газа были нужны для генерации электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ, чтобы обеспечить украинцам тепло и электроснабжение.

— Сколько газа не хватало?

— Еще до прихода в Нафтогаз я возглавлял Штаб по подготовке к отопительному сезону. К началу октября Нафтогаз аккумулировал 14,5 млрд куб. м газа. Этого было достаточно для работы по привычным сценариям. Да, мы осознавали, если будет форс-мажор, то газ нужно будет покупать еще. К сожалению, этот сценарий сработал. Минэнерго сообщило, что нужны дополнительные кубометры газа. Из-за теплой погоды реальная потребность оказалась менее прогнозируемой и мы ее уже покрыли.

Фото: freepik

— У кого покупали газ?

— Президент Владимир Зеленский лично обратился к лидерам стран-партнеров. В конце концов мы нашли и газ, и деньги на него. В частности, мы приобрели более 400 млн кубометров на самых выгодных условиях у норвежской компании и почти 130 млн кубометров газа у партнеров из Германии. Но, конечно, это не исчерпывающий перечень наших закупок, в целом закуплено больше.

Также хочу отметить последовательную помощь стран G7 и правительства Норвегии в финансировании необходимых объемов газа.

Необходимо создать национальный резерв энергоресурсов

— Как сейчас, газа хватит на этот отопительный сезон?

— С уверенностью могу сказать: хватит. Более того, уже сейчас команда Нафтогаза работает над стратегическим планом прохождения отопительного сезона 2023/2024.

— Зачем это нужно и какой результат дает?

— Моя цель, чтобы украинцы вообще забыли термин «подготовка к отопительному сезону». В цивилизованных странах это происходит в дежурном режиме. Рядовые граждане никак не чувствуют процесса подготовки, а просто пользуются ресурсом. У нас же каждый год марафон: хватит или не хватит газа, купили или не купили. Так не должно быть. Разумеется, сейчас война, поэтому такая ситуация допустима. Но ведь так было и в мирные времена. Поэтому это должно стать новой практикой: работа в спокойном режиме, прогнозирование и предупреждение вызовов, обеспечение страны необходимыми объемами газа.

Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз України" / Фото: НАК "Нафтогаз України"

— Вы говорите, что Нафтогаз будет накапливать столько газа, чтобы его хватало на две зимы. Какое место в этом процессе занимает собственная добыча? Каковы ваши планы на этот счет?

— Я уверен, что у нас достаточно собственного газа, чтобы обеспечить не один отопительный сезон. Нужно только сбалансировать процесс. В этом году у нас есть амбициозная цель — дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидаем, что объемы увеличат и частные добывающие компании. Так что в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа.

Конечно, добыча требует больших инвестиций: разведка, аналитика, проектирование, сейсмика и т. д. Мы сами инвестируем в эту ветвь. Также привлекаем иностранных партнеров — представителей западных газовых и нефтяных компаний, чтобы совместно работать на определенных территориях. Ведь увеличение собственной добычи — это один из приоритетов Нафтогаза. И от этого зависит энергетическая безопасность Украины.

— То есть, запрет на экспорт газа будет действовать и дальше?

— Я считаю, что сначала мы должны обеспечить газом себя, создать национальный резерв энергоресурсов, а уже потом экспортировать излишек. И резерв — это не только о газе, но и о других видах энергии, в том числе и возобновляемой. Я уверен, что после победы Украина сможет обеспечивать не только собственную энергетическую безопасность, но и европейскую. Мы можем контролировать количество газа в хранилищах за счет регулирования экспорта и добычи.

— Вы сказали, что у Нафтогаза есть планы нарастить внутреннюю добычу. А как стимулировать частные компании наращивать объемы в нынешних условиях?

— Нафтогаз закупает газ у частных компаний и будет делать это дальше. И им должно быть все равно, есть экспорт или нет. Если есть рынок газа внутри страны, то должна быть мотивация добывать этот энергоресурс. Уже приняты решения, которые изменяют логику начисления рентных платежей за добычу газа и отсоединяют их от европейских цен. Это должно стимулировать наращивание объемов.

Из-за войны и российского шантажа летом 2022 года цены на газ в Европе выросли до 3,5 тыс. долларов за 1000 куб. м. В Украине налоги на добычу газа рассчитывались с учетом европейских цен. Кроме того, летом Нацбанк скорректировал курс гривни по отношению к доллару США, повысив его на 25%. Таким образом, база для расчета ренты выросла еще на 25%.

С 10 июня 2022 экспорт газа из Украины запрещен. Поэтому добывать его стало экономически не выгодно: цена реализации на внутреннем рынке была ниже налогов, которые нужно было уплатить. Поэтому депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс и отсоединили расчет ренты от мировых цен на газ, чтобы стимулировать компании наращивать добычу газа.

— Удалось ли вам выполнить план по добыче газа в 2022 году, учитывая активные военные действия на территории Днепровско-Донецкого бассейна?

— Да. В четвертом квартале мы увеличили добычу, в частности за счет увеличения мощностей в западных областях. «Укргазвидобування» добыла 12,5 млрд куб. м. природного газа (товарного). А в январе этого года мы уже даже перевыполнили запланированные показатели.

Фото: freepik

— У Украины самые большие подземные газохранилища в Европе. Каковы перспективы развития бизнеса по оказанию услуг хранения газа?

— Наши газохранилища вмещают около 31 млрд кубометров газа. Сейчас есть 30−50% свободных объемов. В 2022 году более 1100 компаний из 27 стран мира были заказчиками услуг украинских ПХГ. То есть, портфолио наших клиентов не просто осталось на довоенном уровне, а продолжило расти.

Общая география заказчиков услуг в прошлом году охватила три региона: Европу, Азию и Северную Америку. Мы невероятно благодарны партнерам за доверие, и делаем все возможное, чтобы привлечь еще больше клиентов. Я уверен, это будет иметь отклик. Хранилища расположены на западе Украины, глубоко под землей. То есть с точки зрения безопасности все надежно.

Пути к выходу из дефолта

— Летом 2022 года Нафтогаз не рассчитался с инвесторами по еврооблигациям, что привело к дефолту. Как планируете выходить из него? Ведь это нужно, чтобы восстановить доверие к компании и, в конце концов, привлекать дополнительные инвестиции.

— Мы уже начали процесс реструктуризации долгов. Для этого привлекли международную консалтинговую компанию Lazard Frères SAS. Также я лично провожу переговоры с большинством крупных инвесторов. Мы активно работаем над тем, чтобы завершить реструктуризацию и выйти из дефолта.

Кроме того, мы сделали еще один важный, с точки зрения возобновления доверия к компании, шаг — избран наблюдательный совет Нафтогаза.

Фото: НАК "Нафтогаз України"

— Как это происходило? Удовлетворены ли вы ее членами?

— В первый день после назначения я обратился публично к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением быстрого плана совместных действий по отбору и назначению членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет избран. Это профессионалы мирового уровня, имеющие опыт работы в известных нефтяных и газовых компаниях. Кстати, 10 февраля наблюдательный совет избрал председателя, им стал Энтони Марино.

Уверен, что привлечение опытных специалистов отрасли, которыми являются члены наблюдательного совета, поможет более эффективно работать как над внутренними проектами, так и на международной арене.

— Какие еще шаги планируете предпринять для восстановления доверия к Нафтогазу со стороны международных партнеров и общества в целом?

— Для международных партнеров маркеры прозрачности — это работа наблюдательного совета, реструктуризация евробондов, увеличение собственной добычи газа и в целом стабильная работа Нафтогаза. Как я уже сказал, мы над всем этим работаем.

А люди доверяют, когда у них дома есть газ и тепло. Мы обеспечиваем его для многих потребителей, несмотря на войну, постоянные обстрелы и повреждения инфраструктуры. Через несколько недель уже завершается отопительный сезон. Думаю, мы справились с этой задачей.

Потери и достижения Нафтогаза

— Россияне перебили магистральный газопровод в Донецкой области. Как удалось обеспечить газом людей этой территории?

— Мы возобновили газоснабжение для 200 тыс. потребителей Донецкой области. Рискуя собственной жизнью, работники «Донецкоблгаза» ежедневно работают, чтобы люди имели стабильно тепло и газ. Еще летом казалось, что невозможно возобновить газоснабжение в регион. Донецкая ОВА призвала жителей эвакуироваться к холодам. Но наши работники совершили невозможное: переподключили газ, отремонтировали повреждения и люди смогли остаться. Я хочу поблагодарить главу Донецкой ОВА Павла Кириленко, руководителя «Донецкоблгаза» Вадима Батия и всех работников за этот труд. Для меня они — герои.

Кроме того, мы возобновили теплоснабжение в Николаеве, Одессе, освобожденном Херсоне. Наши работники сейчас удерживают энергетический фронт и делают это успешно.

— Какая ситуация с платежами за газ в этом году?

— Сегодня мы не можем налагать штрафы или пени за неуплату за потребленный газ. Мы можем только просить людей своевременно платить счета и надеяться на их порядочность и сознательное отношение. И вы знаете, они это делают: вовремя платит 80% клиентов, и мы благодарны им за это.

— Какие потери компании за этот тяжелый военный год?

— Если говорить о деньгах, то у нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений — Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк. Все эти повреждения находятся преимущественно в Харьковской области, которая подвергается обстрелам с начала полномасштабной войны.

Но знаете, всю эту инфраструктуру заводы можно восстановить. А вот людей — не вернуть. К сожалению, у нас есть потери среди работников, как на фронте, так и во время выполнения работ.

— В этом году правительство передало Нафтогазу сеть заправок Глуско, которую связывают с Медведчуком. Также из-за долгов за пользование государственными газовыми сетями Нафтогаза передают 26 облгазов, принадлежавших РГК Дмитрия Фирташа. Что сейчас с этими активами, каковы планы по ним?

— Мы перезапускаем сеть АЗС под брендом U.Go. Уже работает 68 заправок. Одна из них — в освобожденном Херсоне. Это было сверхважно для города. Почти половина АЗС оснащена генераторами и может работать в условиях отсутствия электричества. К концу года количество заправок U.Go должно увеличиться до 120.

Что касается облгазов, то процесс их интеграции уже начался. Мы создали предприятие «Газораспре мерделительны сети», которое будет обеспечивать распределение газа в регионах. Этот процесс будет полностью стабилизирован. Интеграция всех 26 облгазов завершится в текущем году.

Фото: depositphotos

Наша задача обеспечить стабильное газо- и теплоснабжение каждому потребителю. А сейчас, мы знаем, есть много нареканий от людей в регионах по поводу, например, некорректных расчетов потребления газа. Мы должны это прекратить и построить качественный учет, и вообще — комфортную систему взаимодействия с клиентами.

— Какие ваши бизнес-цели на 2023 год?

— Нафтогаз закончил 2022 год с убытком. Поэтому моя задача — сделать компанию прибыльной в 2023 году. Какая именно прибыль должна быть, я объявлю впоследствии, когда решится вопрос о дефолте и реструктуризации долга.