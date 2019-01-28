Глава Нафтогаза заявил о решении до конца года отдавать свою зарплату на благотворительность Вчера, 23:52 3151 Цей матеріал також доступний українською Новое время Глава Нафтогаза Андрей Коболев Новое время

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о своем решении перечислять на благотворительность все доходы, которые он будет получать в компании с февраля до конца текущего года.

Коболев объяснил свое решением тем, что тема его зарплаты и премий стала политической, и "многие политики-популисты стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов".

"Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по Закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний", – написал глава Нафтогаза в Facebook.

Коболев отметил, что полученные в Нафтогазе доходы будет направлять в равных пропорциях трем организациям, которым доверяет – Народний тил в поддержку семьям погибших воинов, Повернись живим в поддержку армии и Таблеточки в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Коболев также обязался отчитываться об этом каждый месяц и оставил за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств.

Он также отметил, что требовать от других руководителей госкомпаний отказаться от зарплаты было бы несправедливо.

"Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2.1 млрд. долл. США в пользу Нафтогаза. Поэтому считаю, что могу себе это позволить", – написал Коболев.