Претендовал Китай, покупает долю США. Разработчик огромного месторождения редкоземельных металлов привлек новые инвестиции

Нью-йоркская компания Critical Metals заявила, что привлечет $50 млн через соглашение о частных инвестициях в публичный акционерный капитал с институциональным инвестором для финансирования разработки своего месторождения редкоземельных металлов Tanbreez в Гренландии.

Об этом пишет Reuters.

Проект Tanbreez имеет решающее значение как альтернативный источник тяжелых редкоземельных элементов, которые являются ключевыми для электромобилей, ветровых турбин и обороны, и западные страны работают над уменьшением своей зависимости от Китая в отношении этих жизненно важных ресурсов.

Компания заявила, что средства от сделки укрепят ее баланс и поддержат работу на месторождении Tanbreez.

Согласно договору, компания выпустит 1,47 миллиона акций и предварительно профинансированные варранты на сумму около 1,56 миллиона акций.

В начале октября агентство Reuters сообщило, что правительство США ведет переговоры о покупке доли акций Critical Metals, что является последним шагом в попытке Вашингтона заключить сделку, чтобы обеспечить поставки редкоземельных элементов.

В случае успеха сделка предоставит правительству США прямой интерес к крупнейшему проекту по добыче редкоземельных металлов в Гренландии, стратегически важной и богатой полезными ископаемыми арктической территории, которую президент Дональд Трамп ранее предлагал взять под контроль США.

В прошлом году Critical Metals приобрела месторождение редкоземельных металлов Tanbreez в Гренландии за 5 миллионов долларов наличными и 211 миллионов долларов акциями.

Компания подала заявку в начале этого года на получение гранта в размере 50 миллионов долларов в соответствии с Законом об оборонном производстве, который Вашингтон впоследствии обсуждал относительно конвертации в долю в акционерном капитале, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Если конвертация будет завершена, она будет равна примерно 8% доли, хотя, по словам источников, переговоры остаются предварительными.

Отдельно, Critical Metals заявила, что согласилась привлечь 35 миллионов долларов от неназванного институционального инвестора для финансирования развития Tanbreez.

Как сообщалось, в июне Critical Metals получила письмо о заинтересованности от Экспортно-импортного банка США (EXIM) по кредиту на сумму до $120 млн для финансирования рудника редкоземельных металлов Tanbreez.

В январе агентство Reuters сообщило, что администрация бывшего президента Джо Байдена успешно лоббировала частную компанию Tanbreez Mining, чтобы та не продавала месторождение китайскому девелоперу, а продала его Critical Metals.

Critical Metals сообщает, что Tanbreez является одним из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов.

Запасы Tanbreez оцениваются в 4,7 миллиарда тонн, включая 28,2 млн тонн оксидов редкоземельных элементов.