1,5 млрд баррелей запасов. Огромное нефтегазовое месторождение остается неосвоенным из-за технологических трудностей

Сверхглубоководное месторождение Venus в Намибии, которое стало крупнейшим в мире открытием нефти в 2022 году, остается одним из технологически самых сложных перспективных объектов в мире.

Об этом пишет Oilprice.com.

«Открытие, сделанное в феврале 2022 года, было сразу признано одним из крупнейших на африканском континенте за последние десятилетия, с оценочными запасами в 1,5 миллиарда баррелей легкой нефти и 4,8 трлн кубических футов природного газа», — говорится в публикации. — «Ожидания высокие: пиковая добыча прогнозируется на уровне около 150 000 баррелей в день, и месторождение может оставаться продуктивным в течение 30−40 лет».

Французская TotalEnergies владеет 45,25% этого проекта, QatarEnergy — 35,25%, государственная нефтяная компания Намибии Namcor — 10%, а британская Impact Oil & Gas — 9,5%.

Однако месторождение расположено на значительной глубине — 3000 метров под поверхностью и в 300 километрах от берега.

Именно это делает его одним из технологически самых сложных морских проектов в мире. Сопутствующий газ добавляет еще один уровень сложности и тормозит процесс переговоров.

Намибия хочет, чтобы газ с месторождения Venus транспортировался на берег для увеличения производства электроэнергии в стране, тогда как концепция развития TotalEnergies заключается в реинжекции газа в пласт для поддержания давления, учитывая низкую проницаемость пород.

«Для Намибии это вопрос не только энергетики, но и обеспечения долгосрочных доходов и создания основы для внутреннего производства электроэнергии», — говорится в публикации, — «Для TotalEnergies это увеличивает расходы и риски в проекте, который и без того находится на грани коммерческой рентабельности».

TotalEnergies уже скорректировала свой профиль производства с учетом реалий Намибии.

Изначально компания предложила более агрессивную стратегию развития с пиковой производительностью 200 000 баррелей в сутки, но впоследствии пересмотрела эту цифру в сторону снижения до 150 000 баррелей в сутки.

«Месторождение Venus, расположенное на глубине более 3000 метров (а общая глубина составляет 6300 метров), также имеет высокое соотношение газа к нефти, что еще больше усложняет его разработку», — говорится в публикации. — «Без точных данных о содержании газа в продуктивном пласте Venus трудно разработать проект реинжекции и перерабатывающей мощности, что делает прогнозы по затратам неопределенными».

При этом аналитики предупреждают, что если газа окажется больше, чем ожидалось, реинжекция может значительно уменьшить чистую прибыль.

Для TotalEnergies проект Venus отражает как масштабы, так и риски ее африканской стратегии, говорится в публикации.

На Африку сейчас приходится половина добычи компании.

«Цели роста сосредоточены на СПГ и морской нефти в Намибии, Анголе и Габоне», — говорится в публикации — «Но проект в Намибии иллюстрирует неопределенность, которая сопровождает разведку новых месторождений. Выход компании из Южной Африки в 2025 году, после того как ее морская лицензия у побережья мыса была отменена из-за политических и экологических проблем, демонстрирует, насколько нестабильными (и непредсказуемыми) могут быть условия работы в этом регионе».

