Сотни миллиардов кубометров. В небольшой стране ЕС нашли гигантские месторождения газа

Кипрские власти призывают американскую ExxonMobil как можно быстрее начать освоение газовых месторождений Пегас и Глафкос (Фото: fastforward.com.cy)

Американская корпорация ExxonMobil оценила суммарные запасы природного газа на месторождениях Пегас и Глафкос в исключительной экономической зоне Кипра в 255 миллиардов кубометров.

Об этом сообщает Euronews.com.

Такие данные озвучил вице-президент компании Джон Ардил на встрече с президентом Никосом Христодулидисом в Нью-Йорке, куда кипрский лидер прилетел для участия в Генассамблее ООН.

При этом Христодулидис призвал ExxonMobil начать освоение кипрских месторождений как можно быстрее. Он уточнил, что стороны озвучат план действий в ближайшее время.

Кипрские власти рассчитывают, что добыча собственного газа поможет снизить стоимость электроэнергии для населения, укрепить энергетическую независимость острова и привлечет новых инвесторов.

Одно из первых месторождений газа на Кипре, Афродита, было открыто на Кипре 13 лет назад и содержит 125 миллиардов кубометров газа, но страна пока так и не начала добычу — в том числе из-за опасений негативной реакции Турции и проблем с инфраструктурой доставки, сообщает Euronews.

Как сообщалось, 23 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН заявила, что к 2027 году Европа полностью откажется от российского топлива.

При этом сейчас восемь стран ЕС: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания продолжают импортировать российский газ по трубопроводам или СПГ.