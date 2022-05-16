Работал в 1000 городов. Сервис такси Gett уходит из России 16 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Сервис такси Gett уходит из России (Фото:ai17 / Pixabay)

Сервис такси Gett сообщил российским таксопаркам о прекращении работы в РФ 31 мая.

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Как сообщает The Bell, после этого срока Gett перестанет отправлять заказы партнерам. Россия приносила Gett около 14% выручки.

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Gett была основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работал в России, Великобритании, США и Израиле.

О том, что компания планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки, Gett объявила в марте — после вторжения РФ и введения санкций против страны-агрессора.

До вторжения России в Украину сервис заявлял, что работает в 1000 городов и населенных пунктов РФ.

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