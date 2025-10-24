«Мы поможем». Германия увеличивает поддержку энергосистемы Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с министром энергетики Германии Катериной Райхе подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости.

«Германия усиливает устойчивость нашей критической инфраструктуры и вносит EUR60 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции», — написала Свириденко в Telegram.

Отмечается, что на встрече обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости, а также договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество.

«В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между нашими компаниями. Предложили Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов — по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария. Также поблагодарила Германию за активную позицию относительно использования российских активов», — написала премьер.

Кроме того, Райхе пообещала Украине дополнительную помощь в EUR 30 млн для энергетического сектора. Как сообщает Tagesspiegel, данная сумма может быть увеличена

Райхе во время визита в Киев заявила журналистам, что в начале октября около 60% газоснабжения Украины было уничтожено российскими атаками.

«Цель России, очевидно, заключается в том, чтобы истощить Украину. Мы поможем восстановить энергетическую инфраструктуру», — сказала она.

Как сообщалось, Райхе 24 октября прибыла в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после масштабных атак России, которые серьезно повредили электросети. Кроме восстановления энергетической инфраструктуры, Рейхе намерена сосредоточиться на расширении немецко-украинского оборонного сотрудничества.

На сегодняшний день Германия уже выделила треть из общей суммы EUR390 млн для Фонда энергетической помощи Украине.

Ранее сообщалось, российские агрессоры атакуют газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз. Кроме того, были атакованы объекты газодобычи энергохолдинга ДТЭК.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа.

Кабмин принял решение о выделении 8,4 млрд грн на закупку газа для нужд отопительного сезона.

Объем финансирования дополнительного импорта газа составляет около 2 млрд евро, которые Украина привлечет из внутренних резервов и помощи от партнеров.