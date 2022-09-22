Вошла во вкус. Германия собирается национализировать дочку Газпрома, Россия компенсацию не получит — СМИ 22 сентября, 19:04 Газовый рынок Германии переформатируется с учетом интересов государства (Фото:nord-stream.com)

Власти ФРГ намереваются провести национализацию компании Sefe — бывшей дочерней компании Газпрома.

«Sefe, уже находящаяся в доверительном управлении немецкого правительства, перейдет в собственность государства. Компания со штаб-квартирой в Берлине является бывшей дочерней структурой российского Газпрома, — пишет Der Spiegel.

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По данным немецкого издания, такие меры связаны с ситуацией вокруг газовой компании со штаб-квартирой в Лейпциге VNG (Verbundnetz Gas Agbo), которая в начале сентября подала заявку на государственную помощь. VNG до этого заключила крупный контракт на поставки российского газа через Sefe — до перебоев с поставками газа, вызванными, в том числе, остановкой Северного потока.

Как отмечает Der Spiegel, национализация Sefe станет шагом в интересах безопасности ФРГ, и поэтому не будет предусматривать компенсаций со стороны немецких властей российской стороне. А национализация откроет путь к дополнительной помощи компании.

В Минэкономики ФРГ эту информацию Der Spiegel не подтвердили.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило национализировать крупнейшего импортера российского газа Uniper.

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