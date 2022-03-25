Нефть, уголь и газ. Как быстро Германия откажется от российских энергоносителей — Der Spiegel 25 марта, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

К середине 2022 года Германия планирует вдвое сократить импорт нефти из РФ, а также провести масштабное сокращение закупок российского газа и угля.

Об этом говорится в письме вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, которое цитирует Der Spiegel.

«Германия быстро снижает энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу. Из-за изменений в контрактах уже в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%», — сказано в документе. Хабек также добавил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены.

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Добиться независимости от российского газа Германия рассчитывает к лету 2024 года.

Так к концу марта его доля в энергобалансе ФРГ сократилась до 40% с 55%. Ежегодно Германия получала до 46 млрд кубометров газа из России, но уже к следующей зиме 7,5 млрд кубометров может получено благодаря поставкам СПГ. В частности, речь идет об аренде трех плавучих терминалов СПГ, над чем работают немецкие энергетические компании RWE и Uniper. «В настоящее время федеральное правительство изучает возможные места в Северном и Балтийском морях, где их можно будет использовать в короткие сроки — в некоторых случаях уже зимой 2022/23 года», — сказано в документе.

Кроме того, Германия намерена сократить поставки угля из РФ. На сегодня большинство операторов угольных ТЭЦ уже начали резкое сокращение использования российского угля. В ближайшие недели планируется сократить на сталелитейных заводах зависимость от угля до 25%, а к осени полностью отказаться от импорта угля из России.

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