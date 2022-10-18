Жизнь без газа. Германия продлит эксплуатацию последних трех АЭС — Politico 18 октября, 11:03 Олаф Шольц пошел на компромисс в вопросе продления работы АЭС (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Власти Германии все же решили продлить эксплуатацию трех последних АЭС до середины апреля 2023 года.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц распорядился продлить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на письмо, которое оказалось в распоряжении редакции.

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Атомные станции, которые должны были закрыть в конце года, продолжат свою работу как минимум до середины апреля 2023 года.

В том же письме Шольц анонсировал новый закон для повышения энергоэффективности и расширения использования водорода для нужд энергоснабжения.

Отмечается, что распоряжение канцлера положило конец длительным спорам правящей коалиции о судьбе АЭС в условиях, когда страна вынуждена была экстренно искать замену российскому газу.

Лидер FDP выступал за то, чтобы АЭС поработали как минимум до 2024 года, тогда как министр экономики от «зеленых» Роберт Хабек продолжал настаивать, что станции нужно закрывать в конце 2022 года, как и планировалось.

Впоследствии «зеленые» смягчили позицию и предложили отключать одну АЭС, а остальные держать как резервные до апреля.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против ввода в эксплуатацию Северного потока-2.