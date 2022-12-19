Замена российскому газу. В Германии заработал первый из пяти плавучих СПГ-терминалов 19 декабря, 08:59 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.

Терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. 17 декабря он принял первое судно с грузом из Испании. На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок», — заявил Шольц.

Как добавил канцлер, «мы построили этот терминал в рекордные сроки».

Ранее сообщалось, что Польша создает собственный танкерный флот для перевозки СПГ из разных регионов мира.