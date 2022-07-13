Сроки определены, задачи поставлены. Германия объявила даты окончательного отказа от угля и нефти из России

13 июля, 11:17
Йорг Кукис, замминистра финансов ФРГ (Фото:Bernd von Jutrczenka / Pool via Reuters)

Йорг Кукис, замминистра финансов ФРГ (Фото:Bernd von Jutrczenka / Pool via Reuters)

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа и российскую нефть 31 декабря.

Об этом заявил замминистра финансов ФРГ Йорг Кукис на конференции в Сиднее, сообщает Reuters.

По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

«Всем, кто знаком с историей нефтепровода Дружба, который был инструментом советской империи в Восточной Европе, понятно, что избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное», — добавил Кукис.

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По его словам, ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного пробела после того, как ЕС откажется от 158 млрд кубометров газа в год, которые поставляет Россия.

Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), и хотя США и Катар вместе могут поставить около 30 млрд кубометров СПГ в Европу, это все еще не решает проблему.

«Мы не можем просто представить себе эту проблему», — сказал Кукис.

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Он также сказал, что, хотя Германия сосредоточилась на переходе к нулевым выбросам и недавно приняла законодательство для ускорения разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, газ будет иметь важное значение для зеленого перехода.

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Как сообщалось, РФ остановила на профилактические работы газопровод Северный поток.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявлял об опасениях, что поставки по Северному потоку могут прекратиться насовсем.

Редактор: Александр Иванов

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