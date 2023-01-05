Поверить было невозможно. Германия полностью отказалась от российских угля, нефти и газа — инфографика 5 января, 09:42 Бундестаг, Берлин (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

С начала 2023 года Германия полностью отказалась от поставок энергоносителей из России: угля, газа и нефти.

Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ.

«С 1 января 2023 года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу — еще один важный шаг на пути к экологически чистому и антикризисному энергоснабжению», — сказано в нем.

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В правительстве Германии отметили, что до полномасштабного вторжения России в Украину 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти страны приходилось именно на российские поставки.

13 июля 2022 года Германия объявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а нефть — с 31 декабря.

Поставки газа по Северному потоку РФ прекратила сама 31 августа. Впоследствии газопровод был взорван.