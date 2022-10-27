Благодаря украинцам. Германия переформатирует рынок труда 27 октября, 17:51 В Германии все больше предложений простой физической работы, где не обязательно знать немецкий или иметь опыт (Фото:Прес-центр НБУ)

Германия постепенно переформатирует свой рынок труда для украинцев. Ранее немецкие работодатели трудоустраивали преимущественно тех иностранцев, которые хорошо говорят по-немецки и являются высококвалифицированными работниками.

Как отмечают эксперты Миграционной платформы EWL, которая трудоустраивает иностранцев в европейских странах, сейчас в Германии все больше предложений простой физической работы, где не обязательно знать немецкий или иметь опыт. К таким изменениям их побуждает большое количество украинцев, приехавших из-за войны.

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Много вакансий для украинцев появилось в гастрономии, на логистических складах, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и в автомобильной отрасли. Причем немецкие работодатели заинтересованы в работниках на долгосрочную работу.

По словам директора по вопросам международного развития EWL, Михалины Селевич, «теперь они считают, что достаточно, чтобы один работник на несколько человек владел немецким на коммуникативном уровне, мог объяснить остальным землякам, что и как нужно делать, и обеспечивал эффективную коммуникацию между работодателями и работниками. Подобная практика давно распространена и оправдала себя в Польше, благодаря чему Польша со значительно меньшим числом вакансий и рынком смогла трудоустроить вдвое больше беженцев из Украины, чем более мощная немецкая экономика».

Кроме этого, как рассказала Селевич, Работодатели также начали предлагать жилье для своих работников. Это тоже чисто польская практика, когда работа предполагает наличие жилья. Это сразу снимает проблему с его поиском и делает трудоустройство более привлекательным.

Украинцы, трудоустроившиеся в Германии уже после полномасштабного вторжения, в среднем зарабатывают 1467 евро в месяц (54 тыс. грн). Более четверти (26%) респондентов в Германии рассказали, что зарабатывают более 2000 евро (76,7 тыс. грн). Почти половина беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1000−1999 евро (38,4−76,6 тыс.грн).

Знающие немецкий или английский язык могут трудоустроиться на высококвалифицированную работу. Согласно исследованию EWL, в немецкой сфере услуг и торговли нашли работу представители большинства профессий, даже руководители и менеджеры, высококвалифицированные специалисты, учителя и работники образования, офисные и физические работники.



По состоянию на 6 сентября, в Германии получили временную охрану, по данным ООН, 655 тысяч беженцев из Украины. Около 160 тыс. украинцев нашли работу, согласно информации Института экономических исследований Ifo. По данным статистического ведомства ФРГ по состоянию на 1 сентября, в стране насчитывается 881 тыс. вакансий.