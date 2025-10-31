Опережает США и Китай. Германия остается крупнейшим поставщиком в Украину в целом новых и подержанных легковых автомобилей

В январе-августе в Украину было импортировано 258,3 тыс. легковых автомобилей (б/у и новых) на сумму $3,7 млрд.

Об этом сообщила ассоциация Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Импорт легковых авто за 8 мес. увеличился в единицах на 20%, а в денежном измерении — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшим поставщиком легковушек за этот период была Германия, откуда в Украину было завезено почти 57 тыс. авто.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

— Германия — 56939 ед;

— США — 45977 ед;

— Китай — 27142 ед;

— Япония — 23247 ед;

— Корея — 16712 ед;

— Франция — 16396 ед;

— Чехия — 12951 ед;

— Великобритания — 11699 ед;

— Мексика — 10500 ед;

— Словакия — 6341 ед.

Как сообщалось, за 7 месяцев импорт легковых автомобилей увеличился на 22% до $3,2 млрд

За 8 месяцев 2025 года в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 52% больше, чем в январе-августе 2024 года.

Общая таможенная стоимость импортированных за 8 месяцев электрокаров составила $1,27 млрд.

Из этого количества новыми были 14,1 тыс. авто (+26%), а 47,6 тыс. — подержанные (+62%).

При этом общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а бывших в употреблении электромобилей — $906,3 млн.

92% новых электромобилей было завезено из Китая, на втором месте Япония — 3%, на третьем месте Германия — 2%.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей за 9 мес. были США — 40%, на втором месте Корея — 16%, на третьем месте Германия — 15%.