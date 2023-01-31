Перекрыть последнюю лазейку. Германия откажется от сжиженного газа из России 31 января, 09:03 LNG-танкер (фото иллюстративное) (Фото:via fajjaxparcelservices)

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, чтобы еще больше снизить зависимость от поставок энергоресурсов.

Как сообщает Bloomberg, об этом идет речь в письме заместителя министра энергетики Патрика Грейхена в ответ на вопросы, заданные консервативными оппозиционными депутатами.

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«Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ, — написал Грейхен. — Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ».

Согласно документу, в будущем компании будут обязаны информировать правительство о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-часов.

В Минэкономики ФРГ отказались комментировать документ.

СПГ — единственный вид топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа, прежде незначительная, выросла до 25%.