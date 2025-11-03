«Держим рынок открытым для Путина». Германия хочет полностью запретить импорт стали из РФ

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль предлагает полностью прекратить импорт стали из РФ — решение по этому вопросу должен принять «стальной саммит», который созывает канцлер ФРГ Фридрих Мерц .

Несмотря на многочисленные торговые санкции, введенные из-за полномасштабной агрессии против Украины, Германия продолжает импортировать сталь из РФ, сообщает Spiegel.

Клингбайль призывает перейти к жестким мерам. «Стальные слябы, произведенные в России и переработанные в ЕС, по-прежнему не подпадают под санкции. Ни одному работнику нашей сталелитейной промышленности не объяснить, что Европа все еще держит рынок открытым для Путина», — заявил он.

Ранее канцлер Фридрих Мерц пригласил представителей сталелитейной промышленности, министров федерального правительства и премьер-министров земель с высоким уровнем производства стали на встречу 6 ноября, получившую названий «стальной саммит». На нем будут обсуждаться такие темы, как устойчивость, торговые отношения и цены на энергоносители.

Немецкая сталелитейная промышленность страдает от кризиса в секторах-потребителях, особенно в автопроме. К этому добавляются рост цен на энергоносители, дешевый импорт, особенно из Китая, и затраты на переход на более экологичное производство стали. Высокие пошлины на импорт стали в США также создают проблемы для отрасли.

В начале октября Еврокомиссия объявила о защитных мерах для сталелитейной промышленности. Эти меры включают почти двукратное сокращение объема беспошлинного импорта. Кроме того, пошлина на импорт, превышающий этот лимит, будет удвоена до 50%. Правительство ФРГ также работает над субсидируемой государством более низкой ценой на электроэнергию для промышленности.

Ранее сообщалось, что ЕС в 2024 году импортировал из РФ сырье для металлургической отрасли на более 10 млрд евро.