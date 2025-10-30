Многомиллиардный бизнес. Германия может национализировать активы российского нефтяного гиганта

Германия рассматривает возможность национализации активов Роснефти в стране после введения против российского нефтяного гиганта санкций США (Фото: Pexels / Pixabay)

Санкции США против российского нефтяного гиганта Роснефти возродили в Германии дискуссии о национализации бизнеса компании, в частности нефтеперерабатывающего завода, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

29 октября Министерство финансов США заявило, что выдало лицензию, которая освобождает немецкое подразделение Роснефти от санкций США до апреля 2026 года.

«Обеспечение постоянного освобождения от санкций остается приоритетным вариантом для Берлина, но немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации активов и их продажи иностранному инвестору, заявили два источника», — пишет Reuters, — «Представитель министерства экономики заявил, что правительство поддерживало „очень интенсивный“ контакт с американскими властями, что выданная лицензия является „первым шагом“ и что они ведут переговоры о дальнейшем продлении такого разрешения после апреля следующего года».

Немецкое подразделение Роснефти владеет контрольным пакетом акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который поставляет большую часть топлива для Берлина, включая аэропорт, бензин для заправочных станций в восточной Германии и ключевые ингредиенты для местной химической промышленности.

Она также имеет доли в нефтеперерабатывающих заводах MiRo и Bayernoil.

«Эти активы были переданы в доверительное управление, что дало немецкому правительству контроль над ними в 2022 году после вторжения Москвы в Украину, которое пошатнуло десятилетние энергетические связи Германии с Россией», — говорится в публикации. — «Соглашение о доверительном управлении возобновляется каждые шесть месяцев, но может быть отменено в суде, поскольку при каждом возобновлении проверяется правовая основа того, что должно было быть временной чрезвычайной мерой».

До сих пор Берлин воздерживался от конфискации местных активов «Роснефти» из-за опасений, что придется выплачивать компенсацию Москве.

«Российские СМИ оценивают стоимость немецких активов „Роснефти“ примерно в 7 миллиардов долларов, хотя один из двух источников утверждает, что истинная стоимость может быть меньше половины этой суммы», — говорится в публикации. — «Москва предупредила Европу о недопустимости любой конфискации ее собственности. Немецкие компании, имеющие заводы и другие инвестиции в России, могут понести основной ответный удар со стороны Кремля».

«Роснефть» пытается продать бизнес в Германии с марта 2024 года, но безуспешно.

Как сообщалось, Министерство финансов США в среду, 29 октября, выдало лицензию, которая временно разрешает некоторые операции, связанные с двумя немецкими «дочками» российской компании Роснефть.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.